Afhaalbib kent succes Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

17u29 2 Zoutleeuw Door de coronacrisis moest de bibliotheek van Zoutleeuw haar werking aanpassen. Zo is sinds begin april een afhaalbib in werking en die kent heel wat succes.

Sinds de heropening van de Bib vroegen leden van de bib al meer dan 130 keer boeken, dvd’s of strips aan. In totaal werden zo al ruim 470 materialen uitgeleend.

Mensen die graag materialen willen ontlenen, zoeken eerst de titels van de boeken, dvd’s of strips en controleren of ze beschikbaar zijn op zoutleeuw.bibliotheek.be. Ze kunnen hun verlanglijstje doorgeven via mail of telefoon. Een medewerker van de bib maakt zo snel mogelijk een zakje klaar op een veilige manier. De boeken worden altijd gehanteerd met handschoenen en worden ontsmet in een zak gestoken. Afhalen van de pakjes kan van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 16 uur na het maken van een afspraak. In de sas van de oude ingang staan alle klaargemaakte zakjes die die dag worden opgehaald.

Boeken inleveren kan ook, maar enkel via de inleverbus. Ingeleverde materialen gaan drie dagen in quarantaine voor ze weer aan iemand anders worden uitgeleend. Het is echter niet nodig om al de materialen in te leveren. De bib verlengt de deadline van uitgeleende materialen zo lang als nodig. Zo krijgt niemand een boete tijdens deze uitzonderlijke periode. Momenteel loopt die verlenging tot en met 30 juni.