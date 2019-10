Actiegroep houdt (opnieuw) stil protest tegen komst asielcentrum Geert Mertens

27 oktober 2019

17u51 0 Zoutleeuw De actiegroep ‘3440 Genoeg is genoeg’ organiseerde zondag op de Grote Steenweg een stil protest. Ze zwaaiden met zwarte vlaggen en Vlaamse Leeuw-vlaggen naar de voorbijrijdende automobilisten. Ze hielden ook een pamflet omhoog met daarop ‘Geen asielcentrum in Zoutleeuw’. In het voormalige woonzorgcentrum Philemon en Baucis aan de Zoutleeuwse Steenweg wordt een asielcentrum voor 130 personen gepland. “Dat is te veel voor onze streek”, klinkt het. Volgens de organisatoren waren er 70 actievoerders.

“Onze acties zijn nog niet afgelopen”, zegt Alian Wambeke van de actiegroep. “We zijn naar de Raad van State gestapt omdat de hele procedure niet correct is verlopen. In augustus was het stadsbestuur al op de hoogte, wij zijn pas op 4 oktober ingelicht. Normaal was het de bedoeling dat de asielzoekers er begin november introkken. Dat is niet meer mogelijk. Er zijn nog talloze werken nodig. Anders worden de eigen regels overtreden. We hopen nog altijd dat er beslist wordt om het hier niet in te richten.”

130 bewoners is te veel. Vroeger zaten er in het woonzorgcentrum 43 bejaarden. “Het brandveiligheidsattest is op deze basis afgeleverd.”

De actiegroep belooft om actie te blijven voeren. “We gaan opnieuw naar de gemeenteraad om ons ongenoegen te uiten”, klinkt het. De inrichtingswerken aan het voormalige woonzorgcentrum gaan intussen gewoon verder. “We hebben vernomen dat er vandaag 28 elektrische fietsen geleverd zijn”, zucht Wambeke. “Onbegrijpelijk!”

De actiegroep vindt dat de inwoners door de komst van het asielcentrum in de eigen gemeente gegijzeld worden. “We zijn een rustig en klein dorpje”, gaat hij verder. “Dat moet zo blijven. In het Limburgse Bilzen zijn er ook gelijkaardige plannen.”

De automobilisten die voorbijreden zagen wapperende vlaggen. “Op die manier willen we kenbaar maken dat we geen asielcentrum in onze gemeente willen. We kregen veel steun. We zagen veel duimen omhoog gaan...”