Achttien maanden cel voor aanranden van stiefdochter (16) KAR

14 januari 2020

13u34 0 Zoutleeuw Een man uit Zoutleeuw is veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor aanranding van zijn minderjarige stiefdochter.

Ludovic L. werd vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid van zijn stiefdochter. Dat gebeurde thuis in Zoutleeuw van april tot september 2015. Het slachtoffer, dochter van zijn toenmalige echtgenote, was op het moment van de feiten 16 jaar.

Uit het onderzoek bleek dat de stiefvader mandenlang een seksuele relatie onderhield met het meisje. De aanranding gebeurde zonder geweld of bedreiging. Maar de feiten werden strafbaar geacht omdat de beklaagde met het slachtoffer samenwoonde en gezag had over haar. Volgens de rechtbank maakte de man misbruik van zijn positie als stiefvader.

In begeleiding

Op de zitting gaf L. de feiten toe en betuigde hij zijn spijt. Hij ging in begeleiding, heeft vast werk in een fietenwinkel en sinds 2017 een nieuwe partner. Volgens psychologisch onderzoek is het risico op toekomstig seksueel grensoverschrijdend gedrag laag, zowel op korte als lange termijn.

De beklaagde had gevraagd om hem een autonome probatiestraf op te leggen, maar de rechtbank ging daar niet op in omdat het de beklaagde “onvoldoende tot schuldinzicht zou brengen”. De rechter verleende wel uitstel gedurende drie jaar onder vier voorwaarden, zoals psychiatrische of psychologische begeleiding op eigen kosten.

Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg een morele schadevergoeding van 2.500 euro.