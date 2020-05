“Zeg, waar is mijn mondmasker?” Vanessa Dekeyzer

01 mei 2020

09u42 3 Zoutleeuw De stad Zoutleeuw is begonnen met de verdeling van de mondmaskers. Deze worden in een enveloppe in de brievenbussen gedeponeerd. Maar niet bij iedereen, zo blijkt.

Alle inwoners kregen een enveloppe in de bus. Daar zouden mondmaskers in moeten zitten. Dat was daarentegen niet bij iedereen zo. “Als dat het geval is, kan je altijd de burgemeester contacteren of een bericht sturen naar communicatie@zoutleeuw.be”, klinkt het bij de stad. “Wij zorgen er dan voor dat de mensen de mondmaskers alsnog krijgen. We excuseren ons voor het ongemak.” Tot slot willen ze alle mensen die geholpen hebben bij de verdeling van de enveloppen bedanken.