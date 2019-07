“We moeten voorkomen dat Halle-Booienhoven nog zo onder de modder komt te liggen” Vanessa Dekeyzer

16 juli 2019

15u38 0 Zoutleeuw De stad Zoutleeuw gaat maatregelen nemen om erosie tegen te gaan in Halle-Booienhoven. Een maand geleden zorgde een stortbui voor heel wat water- en vooral ook modderoverlast in deze Zoutleeuwse deelgemeente. “We moeten er proberen voor te zorgen dat de ravage voor onze bewoners niet meer zo groot is.”

Op 11 juni werden de bewoners van Halle-Booienhoven verrast door de wolkbreuk. “Ik woon hier nu al 53 jaar en zo’n stroom aan water en modder heb ik hier nooit eerder meegemaakt”, zegt een bewoner van de Dormaalstraat. “Al het regenwater is van de velden via de betonnen wegen rechtstreeks naar de dorpskom gestroomd en heeft de kans niet gehad om de Dormaalbeek te bereiken. Uiteindelijk is het dan via de grote baan ter hoogte van Dormaal wel in de beek terecht gekomen.”

Meteen na de wateroverlast liet burgemeester Boudewijn Herbots alle straatslikkers kuisen door Longin. “We hebben toen heel wat boze telefoontjes gekregen omdat mensen de vrachtwagen van Longin even zagen stoppen en dan weer doorrijden. Ze hadden zo de indruk dat ‘hun’ slikker niet gereinigd werd. Het is zo dat de chauffeur van de vrachtwagen altijd eerst kijkt of de slikker vrij is. Als de buizen nog vrij zijn, wordt de slikker niet gereinigd, omdat dat niet nodig is, en dan wordt er doorgereden. Na de kuisbeurt zijn we wel samen met Fluvius en Longin gaan controleren of alle slikkers voldoende gereinigd waren.”

De rioleringen in Halle-Booienhoven waren al enige tijd geleden gekuist, maar de stad liet deze nog eens extra spoelen na de overlast. “Ook de buffering op het Kerkplein van Dormaal werd extra gekuist en bij de aanleg van de Asbroekstraat werd een extra waterdoorlatende parking voorzien”, aldus burgemeester Herbots. “Dit is hetgeen er al gebeurd is, maar we weten dat dit niet voldoende is. Vandaar dat er een overleg met Aquafin heeft plaatsgevonden om zo structureel zwakke plekken op te sporen en aan te pakken.”

Volgens statistieken van studiedienst Aquafin was deze stortbui in Zoutleeuw eentje die zich slechts één keer in duizend jaar zou voordoen. “Wat we kunnen en moeten doen, is proberen om de modder maximaal in het veld te houden en de doorstroming van water zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. Vandaar dat we bijkomend overleg met de erosieambtenaren van de provincie gepleegd hebben. Ter plaatse hebben we maatregelen besproken die ons kunnen helpen, zoals wallen met snipperhout, buffering, optimaal gebruik van bestaande grachten, grasstroken en ontharden van stoepen door aanleg van gras. Die willen we asap uitvoeren.”