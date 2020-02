“Waar we maanden voor gewerkt is, is op één nacht tijd vernield” Vanessa Dekeyzer

10 februari 2020

11u26 0 Zoutleeuw Bij Polly’s Ranch for special kids heeft het stormweer lelijk huisgehouden. “Ondanks alle mogelijke voorbereidingen werden we helaas weer niet gespaard”, zegt Polly-Anna. “Waar we maanden voor gewerkt is, is op één nacht tijd vernield.”

“Gelukkig dat we de konijnen en cavia’s preventief binnen gezet hadden, want zelfs het grote hok kon de wind niet trotseren”, zegt Polly-Anna. “Voor de paarden werd er een beurtrol ingezet om elk uur te controleren of zij het goed stelden. Zij hebben de nacht toch goed doorstaan. Alle therapiedieren zijn dus gelukkig ongedeerd gebleven, maar er is wel heel wat materiële schade.”

“De kleine schuilstal werd volledig vernield”, aldus Polly-Anna. “De tipi ligt plat. We hopen dat deze niet te fel beschadigd is. Verder is de omheining aan de piste vernield en hebben we her en dat waterschade. Vandaag zullen we alles proberen op te ruimen, maar feit blijft natuurlijk wel dat we weer in de kosten vallen. Een nieuw schuilhok kost al makkelijk 1.500 euro. Het lijkt soms wel dweilen met de kraan open. De voorbije jaren zijn we ook niet gespaard geweest van slecht weer. In maart vorig jaar nog ging de omheining na een zware storm tegen de vlakte.”

