“Maak dit brugje a.u.b. hondvriendelijk” VDT

16 juni 2019

N-VA Zoutleeuw vraagt als diervriendelijke partij het stadsbestuur nogmaals om de brug aan de Sint-Odulfusbeek op voetweg 50, aan de achterzijde van het provinciaal domein Het Vinne, diervriendelijk te maken. “In februari dit jaar hebben we op de gemeenteraad voorgesteld om een traanplaat op de brug te plaatsen, zodat de viervoeters hun pootjes niet kunnen beschadigen”, zegt raadslid N-VA, Lode Everaerts. “De hele raad keurde ons voorstel goed. In mei was de ingreep nog steeds geen feit en dus hebben we opnieuw gevraagd hier werk van te maken. Helaas stellen we vandaag vast dat er geen gehoor gegeven wordt aan onze smeekbede. Heel wat bloesemwandelingen en hondenwandelingen hebben we onze hond jammer genoeg moeten thuis laten. We waren blij dat Zoutleeuw een schepen voor Dierenwelzijn aanduidde, maar wanneer dit mandaat dode letter blijft, kan je deze beter weer afschaffen.”