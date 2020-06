Eén uitbraak en Zoutleeuw belandt in code oranje voor mogelijk lokale lockdown: “Laat ons nu niet meteen panikeren”, aldus burgemeester Herbots Vanessa Dekeyzer

11 juni 2020

16u01 3 Zoutleeuw Moet Zoutleeuw binnenkort in een lokale lockdown? Het stadje zou flirten met de bovengrens van het aantal besmettingen per zoveel inwoners. Maar zowel de burgemeester als huisartsen in de regio relativeren die cijfers. “Er is één uitbraak gekend de laatste weken in woonzorgcentrum Ravelijn. In een kleine gemeente geeft dat natuurlijk een steekvlam”, zegt huisarts Jos Ceyssens.

De overheid werkt aan een systeem om nieuwe corona-uitbraken lokaal te controleren en in te dijken. Daarbij hanteert federaal wetenschappelijk instituut Sciensano twee drempels: in de laatste zeven dagen moet het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een gemeente hoger dan 20 per 100.000 inwoners zijn, en de trend moet vijf dagen op rij stijgend zijn. Zoutleeuw zit hoger dan die 20, maar de trend houdt geen vijf dagen op rij aan. De stad krijgt wel code oranje.

Knipperlicht

“Weer een nieuwe studie, weer nieuwe cijfers”, reageert burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “Ik ben van mening dat we nu niet moeten panikeren. Wat is de situatie? Dankzij het voortdurend testen is er in woonzorgcentrum Ravelijn bij zeven bewoners vastgesteld dat ze besmet zijn met COVID-19. Van nul naar zeven, dat betekent inderdaad dat het oranje knipperlicht afgaat. Het woonzorgcentrum heeft onmiddellijk alle nodige maatregelen genomen en we zijn nu bijna twee weken verder. Eind deze week hebben we de resultaten. Als die goed zijn, kunnen de strenge maatregelen voorzichtig terug afgebouwd worden als er verder opgevolgd en getest wordt.”

“Onze ligging net naast een van de zwaarst getroffen steden in Vlaanderen heeft ons ertoe aangezet om van bij het begin alle maatregelen te nemen en deze zeer rigoureus op te volgen”, gaat Herbots verder. “Ook nu, bij de stapsgewijze versoepelingen, blijven we zeer waakzaam en roepen we iedereen op om de basisvoorschriften heel gedisciplineerd op te volgen. Er is geen reden tot bezorgdheid, alles is onder controle, maar we monitoren alles stap voor stap. En passen de maatregelen voortdurend aan de situatie aan.”

Duidelijk beeld

De huisartsenpraktijk van Jos Ceyssens kende de voorbije drie weken geen nieuwe coronagevallen. “En we testen bij de minste infectie, dus we hebben een duidelijk beeld. Ik ben van mening dat dit model goed kan werken voor grotere gemeenten of voor clusters van gemeenten, maar voor een kleine gemeente als Zoutleeuw met 8.000 inwoners is dat niet relevant. En als we dan naar de regio rond Zoutleeuw kijken, zien we een blijvend rustig beeld.”

Wanneer je hoort hoeveel overlijdens er in sommige regio’s geweest zijn, is het onrealistisch te denken dat we het virus kunnen blijven buiten houden Inge De Vadder, huisarts Budingen

“Tot op heden is het redelijk goed gelukt om het virus buiten te houden, maar stilaan wordt de exit verder uitgebreid en worden meer contacten toegelaten, winkels en horeca zijn weer open en de planbare zorg in de ziekenhuizen wordt weer opgestart”, zegt huisarts Inge De Vadder uit Budingen. En de woonzorgcentra mogen ook weer bezoek ontvangen, al blijft dat beperkt. “Belangrijk om weten is dat wanneer het virus toeslaat in een woonzorgcentrum, er veel patiënten onvermijdelijk besmet worden. Het gaat over een zeer kwetsbare groep van mensen die samenwonen in een cluster, samen eten en in de recreatieruimtes zitten. We mogen alvast fier zijn in Zoutleeuw, op de stad en onze woonzorgcentra, dat het beperkt blijft tot een kleine uitbraak. Wanneer je hoort hoeveel overlijdens er in sommige regio’s geweest zijn, is het onrealistisch te denken dat we het virus kunnen blijven buiten houden. Dit wil niet zeggen dat we niet met de nodige angst de maatregelen versoepelen, want loslaten is controleverlies en we weten dat het virus dan meedogenloos kan toeslaan”, besluit dokter De Vadder.