Zwempartijtje aan Bevegemse Vijvers binnenkort 30 procent duurder: “Goedkoopste zwembad van Vlaanderen? Niet op kap van belastingbetaler” Frank Eeckhout

17 juni 2019

15u40 0 Zottegem Zottegem zal vanaf 1 september de tarieven om te zwemmen in het stedelijk zwembad aan de Bevegemse Vijvers fors verhogen. Een zwembeurt zal voor inwoners van Zottegem in de toekomst 3 euro kosten, dat is één euro meer dan vandaag. “Onze inwoners hoeven niet langer meer op te draaien voor het goedkoopste zwembad van Vlaanderen", reageert schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).

Tijdens de voorbije raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf werd het nieuwe tariefreglement voor het stedelijk zwembad goedgekeurd. Enkel sp.a onthield zich bij de stemming. ““We hebben er in het verleden altijd voor gekozen om de tarieven betaalbaar te houden om op die manier het Zottegemse zwembad aantrekkelijk en concurrentieel te houden met omliggende zwembaden die vaak over meer troeven beschikken. Een zwembad uitbaten kost de stad uiteraard centen, maar de Zottegemnaar betaalt al voor het zwembad via belastingen. Met deze tariefverhoging betalen ze nu een tweede keer. Het stadsbestuur gaat ervan uit dat de prijsstijging voor meer inkomsten zal zorgen, maar de hoge prijzen kunnen ook bezoekers afschrikken", waarschuwt Peter Roman (sp.a).

Gevolgen voor aantal bezoekers

Ook met het oog op op de nieuwe uitbating van de cafetaria vindt Roman de prijsstijging een slechte zaak. “ Als je weet dat ook veel bezoekers van buiten Zottegem komen, en voor niet-inwoners de toegangsprijzen nog hoger worden, dan zal dit ongetwijfeld wel gevolgen hebben voor het aantal bezoekers. Ook schoolzwemmen wordt duurder voor zowel de Zottegemse, als de niet-Zottegemse scholen. Gezinnen met kinderen zullen dit ongetwijfeld voelen in hun portemonnee. Een spijtige zaak, zwemmen is bij uitstek een laagdrempelige sport, het verhogen van de prijzen is een slecht signaal", aldus Roman.

Schepen van Sport Brecht Cassiman reageert scherp op de geveinsde verontwaardiging van oppositiepartij sp.a. “Sp.a besliste zich op het laatste nippertje te onthouden bij de stemming. Niet omdat men bezwaar had tegen de nieuwe tarieven, maar enkel en alleen omdat men het jaarabonnement te duur vond. Bij het begin van deze legislatuur bleek de nood hoog om het tariefreglement dringend te herzien. De verhouding inkomsten-uitgaven slaat immers al jaren volledig uit balans. Een zwembad mag verlies maken, maar het zwembad kostte de stad en haar inwoners het voorbije jaar meer dan 600.000 euro. De tarieven van het zwembad werden sinds 2012 door de vorige schepen bevroren, waardoor het verlies in 2018 opliep tot 365.000 euro. Bovendien blijkt uit een steekproef van de sportdienst dat een op drie zwembadbezoekers niet in Zottegem woont. Je kan de stijgende kosten niet blijven verhalen op je eigen inwoners, terwijl mensen van buiten Zottegem zich aan hetzelfde bodemtarief elke week uitleven in het zwembad. Daarom zal een niet-Zottegemnaar vanaf september één euro meer betalen dan een Zottegemnaar. Dit is niet meer dan logisch, want een Zottegemnaar draagt al bij tot de werkingskosten van het zwembad via de gemeentebelastingen. Niemand verhoogt graag tarieven, maar als het is om het goedkoopste zwembad van Vlaanderen te willen zijn, op kosten van de Zottegemse belastingbetaler, dan pas ik daar voor”, zegt Cassiman.