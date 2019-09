Zwembad gesloten wegens innovatiewerken Frank Eeckhout

30 september 2019

12u44 0 Zottegem Zwembad Bevegemse Vijvers in Zottegem blijft tijdens de herfstvakantie gesloten wegens innovatiewerken. “Tijdens de sluiting worden nieuwe lockers en een nieuw toegangssysteem geïnstalleerd. Daarnaast komt er ook een kiosk met betaalterminal", kondigt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) aan.

Van maandag 28 oktober tot zondag 3 november wordt er gewerkt in het stedelijk zwembad in Zottegem. Op maandag 4 november moeten de werken klaar zijn en gaat het zwembad terug open voor het publiek. Voortaan moeten zwemmers éénmalig een toegangskaart van 5 euro kopen. Een nieuw abonnement of beurtenkaart koop je aan de kassa van het zwembad of via de webshop van de stad Zottegem. Koop je de kaart online, dan kan je ze nadien afhalen aan de kassa. “Het nieuwe toegangssysteem biedt veel meer mogelijkheden", weet schepen Brecht Cassiman. “We willen immers maximaal inzetten op digitale dienstverlening om wachtrijen aan de kassa te vermijden. Voortaan kan je thuis al je sportpas opladen en in de toekomst willen we het gebruik van de sportpas ook uitbreiden naar andere sportinfrastructuur.”

Heb je een abonnement waarop nog geldige beurten staan, dan kan je de oude kaart vanaf 4 november tot en met 15 december omruilen tijdens de openingsuren van de kassa. De resterende beurten worden overgezet naar de nieuwe kaart. De nieuwe lockers werken met muntsloten. Breng dus zeker een euromuntstuk mee als je gaat zwemmen.