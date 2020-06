Zwembad Bevegemse Vijvers in Zottegem heropent op reservatie Ronny De Coster

26 juni 2020

11u10 0 Zottegem Zwemliefhebbers kunnen bij aanvang van de zomervakantie weer terecht in het stedelijk zwembad Bevegemse vijvers in Zottegem. Het zwembadbezoek zal er omwille van de corona veiligheidsmaatregelen wel anders uitzien deze zomer. Het scheiden van verschillende doelgroepen, aangepaste openingsuren, beperkt aantal toegelaten zwemmers en reserveren op voorhand zijn de belangrijkste aanpassingen.

“Dit is goed nieuws voor de Zottegemse zwemfanaten, maar het coronavirus is nog altijd aanwezig. Daarom dus passen we de werking aan: om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om in een veilige omgeving gebruik te maken van het zwembad, werken we tijdsblokken. Verschillende doelgroepen krijgen een tijdsblok toegewezen,” legt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) uit.

Doelgroepen

Zwemmers worden onderverdeeld in drie doelgroepen. De Zwemclub First neemt de activiteiten terug op in juli en augustus en kan zo een alternatief bieden voor de gemiste trainingen tijdens corona. Tweede doelgroep: sportkampen. In de eerste plaats komen de zwemactiviteiten georganiseerd door de sportdienst van stad Zottegem aan bod. Als er extra tijdsloten beschikbaar zijn, kunnen ook andere sportkampen, speelpleinwerking of andere groepen toegelaten worden in de mate van het mogelijke. Werken in gescheiden bubbels is hierbij de voornaamste regel. Inwoners die hun kind(eren) inschreven voor één van de sportkampen zullen via email verder op de hoogte gehouden worden.

Tijdsblokken

Publiekszwemmen zal mogelijk zijn van maandag tot en met zaterdag op vaste tijdsblokken. Op weekdagen ligt de nadruk op baantjeszwemmen. In het klein bad zullen dan ook terug individuele zwemlessen kunnen doorgaan. Zaterdagnamiddag is ook het vrij zwemmen mogelijk. Het zwembad kan slechts een beperkt aantal bezoekers per tijdsblok toelaten, dus reserveren op voorhand is noodzakelijk. Geurbaden blijven nog gesloten.

Aangepaste openingsuren voor publiekzwemmen en reservatie

De openingsuren voor publiekszwemmen zijn aangepast. Maandag, dinsdag en vrijdag: van16.30 uur tot 17.15 uur en van 18.30 uur tot 19.45 uur. Woensdag en donderdag: van 8 tot 9.15 uur. Zaterdag van 13 tot 14 uur en van 15 tot 16.15 uur. Je moet wel vooraf reserveren door een dagticket aan te kopen via de webshop https://webshopzottegem.recreatex.be of aan de kiosk in de balie. Voor deze periode wordt het reductietarief tijdelijk toegepast. Abonnementen of beurtenkaarten kunnen in coronatijden niet gebruikt worden, maar worden automatisch verlengd. De beurtenkaarten blijven zoals altijd onbeperkt geldig. Reserveren is mogelijk vanaf dinsdag 30 juni, het zwembad is open vanaf woensdag 1 juli.