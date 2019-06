Zware brand legt garageboxen in de as: ook enkele wagens gaan in vlammen op Frank Eeckhout

21 juni 2019

00u41 2 Zottegem Een zware brand heeft donderdagavond enkele garageboxen in de Molenkouter in Strijpen in de as gelegd. Ook enkele wagens, waaronder minstens twee oldtimers, gingen in de vlammen op.

Het vuur ontstond omstreeks 22.30 uur in een garagebox. De brand verspreidde zich snel over over andere garageboxen en zette ook een hangar in lichterlaaie. Bij aankomst van brandweerpost Zottegem sloegen de vlammen al uit de garageboxen. De brand zorgde voor een grote rookpluim en ging gepaard met luide knallen van ontploffende autobanden. Verschillende wagens waaronder twee oldtimers gingen in de vlammen op. Hoe de brand is ontstaan, is voorlopig nog niet duidelijk.

Later meer.