Zwangere Guy, Clouseau, De Kreuners, GOOSE Nonstop en Goldband op Rock Zottegem Frank Eeckhout

25 februari 2020

11u32 0 Zottegem Rock Zottegem heeft de eerste namen bekendgemaakt. Op vrijdag 10 juli zakken Clouseau, De Kreuners en Goldband af naar Zottegem. Op zaterdag 11 juli is het de beurt aan Zwangere Guy en GOOSE Nonstop. De voorverkoop start binnenkort op www.rock-zottegem.be.

Op vrijdag 10 juli mag het Zottegemse festivalpubliek zich opmaken voor optredens van Clouseau, De Kreuners en Goldband. “Drie jaar na ‘Clouseau Danst’ is Clouseau helemaal terug, en hoe: met hun dertiende plaat ‘Tweesprong’ (meteen goed voor goud) en een uitverkochte theatertournee in Vlaanderen. Een nieuwe plaat en een resem hits: de perfecte combinatie voor een zwoele zomeravond in Zottegem. Mis hen niet want slechts een beperkt aantal festivals mogen hen verwelkomen in 2020", zegt organisator Kurt De Loor.

De broertjes Wauters krijgen het muzikale gezelschap van De Kreuners. “Voor Walter Grootaers was het twee jaar geleden een geval van ‘grote goesting’. De comeback van De Kreuners was er muzikaal boenk op en vooral: ze maken nog steeds hun staalharde livereputatie waar. Ook het energieke Goldband is deze zomer te zien in Zottegem. Zelf noemen ze het ‘Haagse Markt-House meets bouwmarkt-pop’. Hun nieuwe single ‘Alles Kapot’ schopte het tot catch of the day op Studio Brussel en ze hebben een killer livereputatie", weet De Loor.

DJ Village

Op zaterdag 11 juli zakken Zwangere Guy en GOOSE Nonstop af naar de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers. “Zwangere Guy is ongetwijfeld de muzikale revelatie van het moment. Zo goed als elk record ging eraan: eerste goud voor een Nederlandse hiphopplaat, eerste Nederlandstalig hiphop number one in de charts, vijf uitverkochte AB’s en 5 topplaten in minder dan vijf jaar tijd. Dit wordt ongetwijfeld het concert om naar uit te kijken deze festivalzomer. Hij zal het komende jaar maar op enkele grotere festivals in België te zien zijn, Rock Zottegem hoort bij de gelukkigen. Ook Goose komt een feestje bouwen met een non-stopset waarbij ze al hun hits remixen, nieuw leven inblazen en via synthesizers en drumcomputers opnieuw in elkaar zetten. Meer namen worden in de loop van de volgende weken aangekondigd. Ook de namen voor de DJ Village komen er snel aan”, besluit De Loor.

Wie tickets wil voor Rock Zottegem kan binnenkort terecht op www.rock-zottegem.be.