Zottegemse Wielerclub vzw annuleert de Egmont Cycling Race Frank Eeckhout

28 mei 2020

15u43 0 Zottegem Na rijp beraad heeft de Zottegemse Wielerclub, in samenspraak met de stad Zottegem, besloten om de Egmont Cycling Race, gepland op 18 augustus, te annuleren. “Eind februari was het draaiboek klaar om van de editie 2020 een schitterend sportief evenement te maken. Corona gooide echter roet in het eten", zegt Jo Gosseye, voorzitter van de Zottegemse Wielerclub.

Op het moment dat de bestuursleden op bezoek zouden gaan bij de gekende sponsoren en vips om het nieuw kleedje van de wedstrijd voor te stellen, viel het economisch en sociaal leven, wegens de uitbraak van het coronavirus, volledig stil. “Binnen de Wielerclub hebben we lang de hoop gekoesterd dat de organisatie van de Egmont Cycling Race – voorheen de GP Stad Zottegem – een realistisch doel was, maar gaandeweg werd duidelijk dat de wielerwereld nog slechts een heel beperkte kalender zou kunnen voorleggen dit jaar", stelt Jo Gosseye vast.

De onzekerheid blijft ook na 31 juli bestaan, getuige daarvan het verplaatsen van het BK Wielrennen voor de profs naar eind september. “Naast de samengeperste kalender, moet het financiële plaatje kloppen. We hebben alle mogelijkheden onderzocht. Maar finaal is de onzekerheid te groot, gezien de grote afhankelijkheid van sponsoring. Wij kunnen onze sponsors geen duidelijkheid geven over hun return en we tonen bovendien alle begrip dat sponsoring niet onmiddellijk prioriteit nummer één is voor de vele getroffen ondernemers dezer dagen.”

Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel toeschouwers sportieve of andere evenementen mogen bijwonen in augustus burgemeester Jenne De Potter

Het Zottegems stadsbestuur steunt het annuleren van de editie 2020. “We hebben in Zottegem nochtans niet de gewoonte een uitdaging uit de weg te gaan,” zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA). “Maar op een bepaald moment weegt het financieel risico niet op tegen de extra uitstraling die de wedstrijd met zich mee zou brengen, en dus steunen we de Zottegemse Wielerclub in hun beslissing.” Ook de praktische organisatie zou volgens burgemeester Jenne De Potter een bijzonder moeilijke puzzel om leggen worden. “Veiligheid en volksgezondheid moet voorop staan. Als we er van uit gaan dat social distancing de norm blijft deze zomer, dan kan je dat in een aankomstzone of op drukke trekpleisters langs het parcours zeer moeilijk praktisch uitwerken én handhaven. Bovendien is het nog altijd niet duidelijk hoeveel toeschouwers sportieve of andere evenementen mogen bijwonen in augustus. Met zeer veel pijn in het hart, maar Zottegem zal zijn jaarlijkse afspraak met het profpeloton voor één keer moeten missen.”

Voorbereidingen niet tevergeefs

De Zottegemse Wielerclub richt zich intussen volledig op 2021. “De meeste van onze voorbereidingen zijn gelukkig niet tevergeefs geweest. Parcours, drukwerk, contacten met ploegen, sponsors en de lokale overheid, blijven overeind richting volgend jaar. Hou zeker en vast dinsdag 17 augustus 2021 vrij in jullie agenda”, besluit Jo Gosseye.