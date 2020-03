Zottegemse handelaars krijgen verbod om ‘s avonds langer open te blijven Frank Eeckhout

17 maart 2020

16u51 0 Zottegem In lijn met de federale richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft stad Zottegem beslist niet in te gaan op de vraag van Zottegemse handelaars om hun openingsuren uit te breiden.

Het langer openen van winkels op weekdagen is in strijd met de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De huidige richtlijnen zijn nog steeds van kracht en dit minstens tot en met 3 april: winkels die essentiële diensten leveren zoals voedingsmiddelen en apotheken blijven zoals normaal open, ook tijdens het weekend. Alle andere winkels kunnen openen tijdens de week, gedurende de gebruikelijke openingsuren, maar moeten in het weekend de deuren sluiten.

Tijdens de openingstijden benadrukken we nog eens dat het opvolgen van de hygiënemaatregelen noodzakelijk blijft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarbovenop dringen wij er als stad extra op aan bij de bevolking om zich te beperken tot de hoogst noodzakelijke aankopen en verplaatsingen. Deze maatregelen zijn genomen voor het algemeen welzijn van iedereen", laat schepen van Lokale Economie Evelien De Both (N-VA) weten.

Gelieve er rekening met te houden dat deze maatregelen steeds kunnen aangepast worden. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld. Alle updates kan je vinden via www.zottegem.be/corona.