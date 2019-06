Zottegemse aannemer krijgt celstraf met uitstel en beroepsverbod voor fiscale fraude, geen sprake van corruptie in dossier met burgemeester van Kampenhout Lieke D'hondt

14 juni 2019

14u04 0 Zottegem De Zottegemse aannemer Y.P. is in de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel wegens fiscale fraude. De rechter legt de man een beroepsverbod van vijf jaar op. De Kampenhoutse burgemeester Kris Leaerts die zich tijdens het proces ook moest verantwoorden, is vrijgesproken wegens verjaring.

De ex-vrouw van de aannemer bracht de bal aan het rollen bij het parket. Zij beschuldigde haar ex-man van fiscale fraude en corruptie. De rechtbank acht nu enkel de fiscale fraude bewezen. De aannemer waste zwart geld wit door het te vermommen als schenkingen of op een buitenlandse bankrekening te plaatsen die hij niet aangaf bij de fiscus. De rechters leggen de man een celstraf van één jaar met uitstel, een boete van 6.000 euro en een beroepsverbod van 5 jaar op. De 200.000 euro vermogensvoordeel die hij haalde met zijn praktijken, is verbeurd verklaard.

Advocaat Wim De Pooter laat weten dat zijn cliënt in beroep zal gaan tegen het vonnis. “De uitspraak is heel zwaar. Het impliceert dat tientallen mensen op straat komen te staan. Nochtans heeft mijn cliënt een blanco strafblad en is de gunst van de opschorting toch meer op zijn plaats. Het is de eerste keer dat hij met justitie in contact komt, en dan eigenlijk nog door een echtscheiding. We hadden zelfs al een regeling getroffen met de fiscus en hadden de minnelijke schikking al betaald. Daar komt nu nog eens een verbeurdverklaring van 200.000 euro bij, een harde klap voor mijn cliënt. Hij is er erg van aangedaan.”

Door de vervolging is de benoeming van Leaerts tot burgemeester nog niet officieel, hopelijk komt daar nu snel verandering in Jan De Winter

Vrijspraak voor omkoping en valsheid

Het goede nieuws voor de aannemer is dat hij is vrijgesproken voor het luik van omkoping en valsheid in geschrifte. De aannemer werd ervan verdacht in 2007 en 2008 documenten van een openbare aanbesteding voor een containerpark en de verkaveling Flieterkouter in Galmaarden te hebben vervalst. Daarnaast werd hij ervan verdacht twee ambtenaars te hebben omgekocht om de overheidsprojecten aan hem te gunnen. Eén van die ambtenaars is Kris Leaerts, ondertussen burgemeester van Kampenhout. Ten aanzien van de burgemeester en de ambtenaar zijn de feiten sinds 2018 verjaard, maar de rechter ziet ook geen aanwijzingen dat er effectief fouten zijn gebeurd bij de aanbesteding. De aannemer is dan ook vrijgesproken voor deze feiten.

Burgemeester Leaerts is opgelucht, vertelt zijn advocaat Jan De Winter. “De hele zaak heeft zowel op persoonlijk als op professioneel vlak een grote impact gehad op mijn cliënt. Zelf is hij er altijd heel rustig onder gebleven omdat hij wist dat hij onschuldig was, maar het is wel een dossier dat hem al jaren achtervolgt. Zijn benoeming tot burgemeester is erdoor nog niet officieel, maar dat kunnen we nu hopelijk snel in orde maken.”