Zottegemnaar krijgt rijverbod ondanks origineel excuus in politierechtbank LDO

29 juni 2020

10u18 0 Zottegem Een 30-jarige Zottegemnaar heeft tevergeefs een origineel excuus gebruikt om de politierechter te verzoeken geen rijverbod op te leggen. De man vertelde dat zijn fiets niet over een reglementaire verlichting beschikt en hij dus daarmee niet naar zijn werk kan rijden.

De dertiger moest zich voor een snelheidsovertreding verantwoorden in de politierechtbank en bovendien was zijn auto niet verzekerd. Zijn verzoek om geen rijverbod op te leggen, kon de politierechter niet inwilligen omdat een rijverbod verplicht is voor deze feiten. Ze legde de man een boete van 640 euro en een rijverbod van 8 dagen op. De man kreeg nog de boodschap mee zijn fiets in orde te zetten zodat hij er wel mee naar zijn werk kan rijden.