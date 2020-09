Zottegem zoet ambassadeurs die tweede wagen maand willen inruilen voor deelwagen Frank Eeckhout

11 september 2020

09u07 0 Zottegem Zottegem zoekt drie gemotiveerde inwoners die het aandurven om hun (tweede) wagen een maand aan de kant te laten staan en te kiezen voor een combinatie van wandelen, fietsen en de nieuwe elektrische deelwagens. “Jij deelt jouw ervaringen met ons als ambassadeur van gedeeld autorijden en wij zetten jou op weg met een financieel duwtje in de rug”, roept schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA) op.

Sinds juni vind je twee elektrische deelwagens in Zottegem. Ze hebben een vaste standplaats aan het AC Sanitary en op de kleine parking aan de bib. Autodelen is een eenvoudig en goedkoop alternatief als jouw (tweede) wagen het grootste deel van de tijd stil staat. Maar: hoe werkt autodelen nu precies? Is dit een slimme zet voor mijn budget? Hoe kan ik reserveren? Kan ik mijn eigen wagen delen met mijn buren en hoe pak ik dat dan aan? Stel al jouw vragen via de interactieve digitale infosessie op 22 september om 20 uur.

We hadden graag een antwoord geboden op alle vragen tijdens een infosessie midden september. Wegens gekende redenen hebben we dit infomoment jammer genoeg moeten annuleren, maar we laten geïnteresseerden natuurlijk niet in de kou staan. Via een digitale infosessie van SOLVA, Autodelen.net en Valckenier Share, kan je toch al jouw vragen en bedenkingen over autodelen kwijt. Tijdens deze infosessie komen alle voordelen en aanbieders van autodelen aan bod. Je komt te weten hoe je een deelwagen reserveert of hoe je je eigen wagen kan delen met je buren. Bovendien kan je de vragen live stellen via de chatfunctie en krijg je meteen een helder antwoord op jouw persoonlijke vraag”, zegt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V). De digitale infosessie vindt plaats op dinsdagavond 22 september, van 20 uur tot 20.45 uur. Deze is voor iedereen gratis toegankelijk mits inschrijving via www.zottegem.be/Autodelen. Na inschrijving ontvang je een link om de infosessie digitaal mee te volgen.

Zottegem gaat ook op zoek naar drie inwoners die hun wagen een maand aan de kant laten staan. “In de plaats kan je stappen, fietsen of een deelwagen gebruiken. Tijdens die maand moet je drie keer je getuigenis willen delen op sociale media. Na afloop geef je je ervaringen mee en ben je bereid die ervaringen te delen op een infosessie. Ga jij de uitdaging aan? Laat ons dan voor 30 september weten waarom jij onze ambassadeur wil worden of neem contact op voor meer informatie via mobiliteit@zottegem.be", voegt schepen Evert De Smet daar nog aan toe.