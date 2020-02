Zottegem zet startende ondernemers op weg met website en brochure Frank Eeckhout

27 februari 2020

12u40 0 Zottegem De stad Zottegem wil zich verder profileren als ondernemende stad. De dienst lokale economie brengt daarom een brochure uit voor startende ondernemers en krijgt hiervoor 10.000 euro subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Schepen van Lokale Economie Evelien De Both (N-VA) vindt dat het een mooie, aantrekkelijke brochure geworden is. “Het is een leidraad voor ondernemende zielen die in Zottegem een nieuwe zaak uit de grond willen stampen. De brochure staat vol met praktische info en handige tips. Want tegenwoordig is het allerminst een evidentie om een eigen zaak te starten en dan spreek ik vooral over de vele administratieve verplichtingen die men moet vervullen alvorens écht van start te gaan. Met deze gids maken we ook duidelijk dat Zottegem de uitgelezen plek is voor ondernemers om hun bedrijf of handelszaak te vestigen. Zottegem heeft immers sterke troeven: toerisme, bloeiende horecazaken, een druk winkel- en dienstencentrum. Er zijn natuurlijk ook de bedrijventerreinen buiten het centrum die we verder blijven ontwikkelen en waarmee extra werkgelegenheid wordt gecreëerd. De startersgids kan geraadpleegd worden via www.zottegem.be/startersgids. Deze financiële ondersteuning van de provincie voor dit project betekent voor ons een springplank naar verdere investeringen ter promotie van onze detailhandel”, zegt schepen Evelien De Both.