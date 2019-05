Zottegem zet in op elektrisch autodelen Frank Eeckhout

10u38 5 Zottegem Zottegem stapte in 2018 samen met een aantal andere buurtgemeenten en steden mee in het project ‘Autodelen in Zuid-Oost-Vlaanderen’. “In de komende maanden gaan we op zoek naar een leverancier en naar geschikte locaties om de wagens te plaatsen", zegt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA).

Autodelen zit in de grootsteden al langer in de lift als milieuvriendelijk, kostenbesparend en sociaal alternatief voor een eigen (tweede) wagen. Ook Zottegem wil zijn inwoners de mogelijkheid bieden om eenvoudig aan autodelen te doen. Daarom zal de stad binnenkort over twee elektrische deelwagens beschikken. Eén ervan zullen de stadsdiensten ook gebruiken als dienstwagen. De andere deelwagen is helemaal voor de inwoners. “Door één deelwagen tijdens de kantooruren ook in te zetten als dienstwagen en de andere wagen volledig ter beschikking te stellen van onze inwoners, zetten we de voertuigen maximaal in", zegt Matthias Diependaele.

Het idee achter autodelen is simpel: verschillende mensen delen dezelfde wagen en ze gebruiken hem enkel wanneer dat echt nodig is. “Eén gedeelde auto vervangt gemiddeld 10 tot 12 particuliere auto’s, met minder energieverbruik en dus een lagere CO2-uitstoot tot gevolg. Ook de parkeerdruk daalt dankzij autodelen en er komt meer ruimte vrij op de baan. Heel wat positieve effecten dus op vlak van duurzame mobiliteit en milieu. We kiezen ook bewust voor elektrisch autodelen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen", vult schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) aan.

Inwoners zullen op diverse evenementen van de stad de wagens gratis kunnen uittesten. Het doel is om begin 2020 te starten met autodelen.