Zottegem Winkelcentrum krijgt 5.000 euro voor nieuw lifestylemagazine Frank Eeckhout

30 januari 2020

13u23 2 Zottegem Zottegem Winkelcentrum krijgt van de provincie Oost-Vlaanderen 5.000 euro voor het ontwerpen van een nieuw lifestylemagazine.

Vijftien lokale besturen en elf detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen ontvangen van de provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie om de lokale detailhandel en horeca te ondersteunen. Deze financiële hulp is een springplank om een project ter ondersteuning van de lokale detailhandel uit te voeren. Detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen kunnen met de subsidie inspelen op fundamentele veranderingen en de promotie van de lokale detailhandel. 5.000 euro daarvan gaat naar een project van Zottegem Winkelcentrum voor het ontwerpen van een nieuw lifestylemagazine. Met dat magazine willen de handelaars van het winkelcentrum inspirerende ideeën aan nieuwe doelgroepen bieden, willen ze beter samenwerken om de stadskern te laten bruisen en willen ze nieuwe collega-handelszaken een boost geven. “Lokale detailhandelaars, liefst nog in de kern van de gemeente, zorgen voor vitaliteit en activiteit. Daarom is het zo belangrijk dat we de lokale handelaar ondersteunen met subsidies”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V).