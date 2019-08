Zottegem wil toeristische troeven in de kijker zetten Frank Eeckhout

30 augustus 2019

12u34 2 Zottegem De mythische kasseien van de Paddestraat, de Zottegemse koekelarings, de drie kastelen, de figuur van Egmont: het is nog maar een kleine greep uit het toeristisch potentieel dat de Egmontstad te bieden heeft. “Vandaag blijven de troeven van onze stad te vaak onderbelicht", vindt schepen van Toerisme en Citymarketing Brecht Cassiman (CD&V).

Zottegem wil zijn toeristische troeven meer in de kijker zetten. Een eerste stap in een vernieuwend toeristisch beleid, is de schoonheid van de stad in een hedendaags jasje etaleren. “Een toeristische website is daarom een absolute must om onze troeven maximaal uit te spelen", meent Brecht Cassiman. “We zijn dan ook op zoek naar een team van geëngageerde ambassadeurs van onze stad, die ieder op zijn of haar manier, een stukje Zottegem wil doorgeven aan de wereld. Willen we van Zottegem een sterke merknaam maken, dan is degelijk overleg tussen alle belanghebbenden in het lokale toeristische landschap meer dan nodig.”

Concreet vertaalt zich dit in een oproep naar vrijwillige redacteurs, fotografen, vertalers, gidsen, IT’ers, B&B-uitbaters, die mee willen vormgeven aan dit toeristisch project. Op woensdag 11 september om 20 uur hoopt het stadsbestuur een aantal enthousiaste Zottegemnaren te mogen ontvangen in het AC Sanitary. “We zijn ervan overtuigd dat een positieve brainstormsessie de start kan inluiden van een beter creatief toeristisch beleid, samen met alle betrokkenen”, besluit Cassiman. Vooraf inschrijven is niet nodig.