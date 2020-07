Zottegem viert toch feest op 11 juli met aangepast programma Lieke D'hondt

10u25 0 Zottegem De Vlaamse feestdag zou in Zottegem dit jaar gevierd worden met een koorconcert van Crescendo en het beiaardconcert in de kerk. Daar bovenop stond een optreden van Raymond van het Groenewoud gepland op de Markt, maar de coronacrisis verplicht het stadsbestuur om een alternatief uit te werken.

Samen met CC Zoetegem heeft het stadsbestuur een nieuw feestelijk programma uitgewerkt. De beiaard krijgt opnieuw een hoofdrol in het programma. Stadsbeiaardier Paul Hoste speelt vanaf 15 uur een gratis beiaardconcert in de toren van de dekenale kerk. Ook in het centrum en de winkelstraten zal er muziek te horen zijn. Vanaf 14 uur zijn er optredens van de Hopfrog Fanfare, Lappie Lapstok en de Ganzenfanfare te horen en zien.