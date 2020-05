Zottegem verwelkomt blokkende studenten volgende week in feest- en fuifzalen Lieke D'hondt

22 mei 2020

09u27 0 Zottegem Veilig studeren op een rustige plek kan dankzij het Zottegemse stadsbestuur in de feestzaal en fuifzaal van de stad. Vanaf woensdag 27 mei kunnen studenten er terecht na reservatie. Indien nodig zullen er nog extra locaties voorzien worden.

“De tijd dat studenten zich eenzaam op kot opsluiten om te blokken is al een tijdje voorbij. Samen studeren is voor velen een pak aantrekkelijker”, vertelt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Bovendien stellen we vast dat in deze moeilijke tijden sommige studenten thuis onvoldoende rust vinden om geconcentreerd te kunnen studeren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar pop-up studeerplaatsen. De polyvalente ruimte van het woonzorgcentrum Egmont waar we de vorige jaren gebruik van maakten, was uiteraard geen optie. Na overleg met de verschillende stadsdiensten hebben we twee grote locaties geselecteerd. Het gaat om de feestzaal Bevegemse Vijvers die nu nog wordt gebruikt om de mondmaskers van de stad te verpakken en de stedelijke fuifzaal. Beide zalen zijn voldoende groot om de social distancing maatregelen te garanderen en toch voldoende studenten te ontvangen.”

Extra maatregelen

Om alles veilig te laten verlopen in coronatijden, moeten de studenten wel op voorhand hun plaats reserveren. Ook ter plaatse zullen extra maatregelen genomen worden. “De studeerruimtes zijn open van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur”, vertelt schepen van Jeugd Lieselotte De Roover (CD&V). “Studenten worden dagelijks verwacht tussen 9 en 9.30 uur en krijgen een tafel toegewezen. Er zullen ontsmettingsmiddelen voorhanden zijn en we vragen aan de studenten om zelf een mondmasker mee te brengen. Eten en drinken moet bewaard worden in de frigo’s. Er is ook wifi voorzien op beide locaties, want dat is noodzakelijk om in deze tijden goed te kunnen studeren. We vragen wel om de laptops thuis volledig op te laden.”