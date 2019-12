Zottegem twee jaar langer Dorp van de Ronde Frank Eeckhout

04 december 2019

16u59 1 Zottegem Zottegem blijft ook de volgende twee jaar Dorp van de Ronde. Burgemeester De Potter (CD&V) is tevreden met het nieuwe contract. “Op die manier kunnen we ons ook de komende twee jaar internationaal in de kijker zetten.”

Zottegem profileert zich steeds meer al wielerstad. “Met de GP stad Zottegem, het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen dit jaar, het BK voor dames en heren elite in 2024 en vele andere grote en kleine wielerwedstrijden passeren inderdaad heel wat wielerwedstrijden door onze stad. De Ronde van Vlaanderen geniet dan ook nog eens internationale uitstraling. De Dorpen van de Ronde worden tijdens Vlaanderens Mooiste speciaal in de kijker geplaatst en worden meegenomen in de communicatie rond het evenement. We evalueren de samenwerking met Flanders Classics als zeer positief en willen dan ook verder met hen in zee", zegt burgemeester Jenne De Potter.

Als wielerstad is de passage van de renners en de extra randactiviteiten een ideale gelegenheid om de Egmontstad op de kaart te zetten. “Het centrum van de stad verwelkomt het wielerpeloton ondertussen met de nodige luister, waarna de renners zich een weg banen richting de legendarische kasseien van de Lippenhovestraat en Paddestraat. De voorbije jaren was er zowel op de Markt als in Velzeke speciale randanimatie en een zeer grote publieke belangstelling. Zondag 5 april is dat gegarandeerd opnieuw het geval", vult schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) aan.

Zottegem betaalt de komende twee jaar telkens 7.500 euro aan Flanders Classics om Dorp van de Ronde te zijn.