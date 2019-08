Zottegem steunt Plantjesweekend Kom op tegen Kanker Frank Eeckhout

Tijdens het Plantjesweekend voor Kom op Tegen Kanker zullen van 13 tot 15 september opnieuw duizenden vrijwilligers over heel Vlaanderen azalea's verkopen. Ook het Sociaal Huis van Zottegem ondersteunt de azaleaverkoop in samenwerking met de Stedelijke Gezinsraad en met de hulp van heel wat vrijwilligers.

Vorig jaar vonden ruim 332.500 azalea’s hun weg naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Voor deze bijzondere 25ste editie zou het mooi zijn om die kaap te overschrijden. Want elke verkochte azalea maakt ook echt een verschil. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten en hun naasten zoals speciale activiteiten voor kinderen en jongeren met kanker, palliatieve zorg en lotgenotengroepen. De plantjes zullen op 13 september voor 7 euro verkocht worden op de Markt, aan het AZ Sint-Elisabeth, het lokaal dienstencentrum Egmont en de verschillende supermarkten. Alle verkooplocaties vind je vanaf september op plantjesweekend.be. Draag je graag zelf actief je steentje bij? Neem dan contact op met het Sociaal Huis via sociale.zaken@zottegem.be of op de nummers 09/364.57.24 en 09/364.57.50.