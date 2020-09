Zottegem start Dierenwelzijnsraad op en zoekt leden Frank Eeckhout

22 september 2020

11u42 0 Zottegem Zottegem neemt het voortouw voor meer dierenwelzijn en start een Dierenwelzijnsraad op. “Deze raad moet het stadsbestuur adviseren over initiatieven die het welzijn van dieren bevorderen en signaleren waar dierenwelzijn in het gedrang komt", zegt schepen voor Dierenwelzijn Evert De Smet (N-VA).

De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn over het belang van een diervriendelijk beleid. Dierenwelzijn ligt veel mensen nauw aan het hart en ook het stadsbestuur gaat voluit voor een diervriendelijk Zottegem. “De Dierenwelzijnsraad zal een belangrijke rol spelen in het uitbouwen van het beleid rond dierenwelzijn en het opzetten van concrete initiatieven ter bescherming van dieren. Binnen de raad kunnen dierenorganisaties en geëngageerde Zottegemnaren hun kennis bundelen, plannen aftoetsen en ideeën uitwerken,” zegt schepen Evert De Smet.

Diverse groep

Het stadsbestuur lanceert een oproep naar Zottegemse verenigingen, dierenliefhebbers en iedereen die (semi-) professioneel bezig is met dieren om lid te worden van de Dierenwelzijnsraad. “We willen graag een zo divers mogelijke groep van mensen die bekommerd zijn om het welzijn van dieren. Daarbij denken we bijvoorbeeld specifiek aan dierenartsen, landbouwers en lokale dierenorganisaties. Ook geëngageerde inwoners met een warm hart voor dieren zijn welkom,” zegt de schepen.

Wil je graag het dierenwelzijnsbeleid mee uittekenen en je inzetten voor dieren in Zottegem? Dien dan voor 15 oktober 2020 je kandidatuur in via mail naar dierenwelzijn@zottegem.be of per brief naar Dienst Dierenwelzijn, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem. Het College van Burgemeester en Schepenen zal hieruit enkele kandidaten selecteren en later dit jaar de samenstelling ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.