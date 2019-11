Zottegem stapt mee in Europees project dat inzet op energiebesparende maatregelen Frank Eeckhout

15u06 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem stapt mee in het Europees project SURE2050. SURE staat voor Sustainable Public Real Estate en heeft als doel om steden te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie. Klimaatneutraliteit is hierbij het uitgangspunt.

“Binnen de klimaatdoelstellingen van de stad willen we zelf het goede voorbeeld geven door zowel voor bestaande gebouwen als voor nieuw te bouwen infrastructuur steeds naar een minimaal energieverbruik te streven”, vertelt schepen van patrimonium Evelien De Both (N-VA). Ook schepen van leefmilieu, financiën en klimaat Leen Goossens (CD&V) kijkt uit naar het project. “SURE2050 helpt ons om bij de invoering van energiebesparende maatregelen de juiste keuzes te maken, zowel op het vlak van organisatie als voor wat de financieringsmogelijkheden betreft. Zo zetten we opnieuw belangrijke stappen vooruit om onze klimaatdoelstellingen te halen.”

“Als stadsbestuur vinden wij het belangrijk om binnen de eigen gebouwen het goede voorbeeld te geven. Wij kijken uit naar de deskundige begeleiding binnen dit project. In de startvergadering in Gent was de boodschap duidelijk: alle steden en gemeenten zullen zich samen moeten inzetten om de noodzakelijke klimaatdoelstellingen te halen”, besluiten beide schepenen.