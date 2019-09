Zottegem rondt tweede fase van het Octopusplan af Frank Eeckhout

20 september 2019

12u11 1 Zottegem Zottegem heeft de tweede fase van het Octopusproject afgesloten. De voorbije twee schooljaren deed de stad samen met Octopus onderzoek naar de veiligheid van de schoolgaande jeugd in het verkeer. “Dat resulteert in een schoolroutekaart die leerlingen de weg naar school toont, inclusief de aandachtspunten onderweg", zegt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA).

Op donderdag 19 september, tijdens de Week van de Mobiliteit en een dag voor de Strapdag, werd in Zottegem de tweede fase van het Octopusproject afgesloten. Tijdens de eerste fase werd vooral de nabije omgeving van de schoolpoort onderzocht. Daaruit werden aanbevelingen geformuleerd voor de stad en de scholen om de veiligheid aan de schoolpoorten te verhogen. “In juni 2018 plaatsten we de kleurrijke Octopuspalen aan de Zottegemse scholen om bestuurders duidelijk te maken dat ze een schoolomgeving naderen, waar ze extra waakzaam moeten zijn en zeker niet meer dan 30 kilometer per uur mogen rijden”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

In de tweede fase van het Octopusproject werd vooral achter de schermen gewerkt. “Ouders en kinderen werden bevraagd over hun route van en naar school. Uit die informatie werd een schoolvervoersplan voor Zottegem opgemaakt dat duidelijk de zwarte punten aangeeft bij aanvang en einde van de schooluren. Dat plan met bijbehorende aanbevelingen om de punten aan te pakken, overhandigde Octopus nu aan de stad. Voor elke leerling uit het lager onderwijs werd een schoolroutekaart opgemaakt die hen de weg naar school toont, inclusief de aandachtspunten onderweg met een woordje uitleg erbij", zegt schepen Matthias Diependaele.

De bedoeling is dat zowel de ouders als de scholen met deze kaart aan de slag gaan. “We beseffen goed dat dit nog maar het begin is. Er werd door alle partners veel werk en tijd gestoken in de professionele analyses. De aanbevelingen van Octopus zullen geen dode letter zijn. We gebruiken ze als leidraad voor elke beslissing over mobiliteit waar een van de aandachtspunten bij betrokken is", belooft Diependaele.

Ook schepen van onderwijs Lieselotte De Roover is blij met het Octopusproject: “De veiligheid van onze scholieren is absoluut een prioriteit en we hechten veel belang aan overleg. Participatieve projecten als dit, kan ik alleen maar toejuichen", reageert ze.