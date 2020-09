Zottegem roept ondernemers op deel te nemen aan impactonderzoek coronacrisis Frank Eeckhout

17 september 2020

09u16 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem roept de lokale ondernemers op om deel te nemen aan een grootschalig impactonderzoek van de coronacrisis. “Het biedt ons de nodige informatie om de impact van de crises op onze eigen lokale economie te meten, vandaag en in de toekomst,” zegt schepen van Lokale Economie Evelien De Both (N-VA).

Het initiatief voor dit onderzoek komt van de Universiteit Antwerpen en onderzoeksbureau LMR-LOMV dat ondersteund wordt door de VVSG en UNIZO. Ook ottegem tekende in voor dit onderzoeksproject en roept alle Zottegemse ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op deel te nemen aan de online enquête via vlaanderen.impactcorona.be/10982. Uit de analyse zal blijken hoe groot de impact van corona is op de lokale economie, wat de verwachtingen voor de toekomst zijn en hoe het stadsbestuur de lokale ondernemer optimaal kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

“Het onderzoek draagt bij tot het actief betrekken van de ondernemers bij het beleid zodat we in de toekomst samen sterker kunnen ageren in crisistijden. Het is belangrijk dat we de mening kennen van onze lokale ondernemers zodat we het beleid hierop verder kunnen uitstippelen. We hopen dan ook dat ze massaal deze enquête gaan invullen", zegt schepen Evelien De Both. De enquête invullen kan nog tot 30 september.