Zottegem opent mantelzorgcafé De Zorgstem Frank Eeckhout

28 mei 2019

15u44 0 Zottegem Met de steun van Kom op tegen Kanker opent Zottegem op donderdag 13 juni mantelzorgcafé De Zorgstem. “Mantelzorgers vinden er een luisterend oor, een antwoord op praktische vragen en ook lotgenoten met wie ze ervaringen kunnen delen", zegt schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V).

Heel wat inwoners zorgen voor een dierbare die door een ziekte, een aandoening of ouderdom hulp nodig heeft. Het de oprichting van een mantelzorgcafé wil de stad die inwoners een handje toesteken. “Als mantelzorger is het vaak moeilijk om nog tijd te vinden voor jezelf. Vaak hebben ze ook nood aan iemand die hun situatie begrijpt. Daarom bieden we mantelzorgers een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en even op adem kunnen komen. En waar ze kunnen bijleren over thema’s als opvang, wonen, psychologische steun, tegemoetkomingen en praktische hulp", zegt schepen Peter Vansintjan.

De Zorgstem organiseert maandelijkse ontmoetingsmomenten op donderdag, in het lokaal dienstencentrum Egmont. De ontmoetingsmomenten zullen afwisselend plaatsvinden in de namiddag van 14 tot 16 uur en ’s avonds van 19 tot 21 uur. Mantelzorgcafé De Zorgstem opent feestelijk zijn deuren op donderdag 13 juni om 19 uur met een vleugje cabaret door Lieven Debrauwer. Een niet te missen avondje uit voor alle mantelzorgers. De toegang is gratis. Inschrijven of meer info op het nummer 09/364.56.95 of via ldcegmont@ocmw.zottegem.be.