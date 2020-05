Zottegem laat regenboogvlag wapperen in de strijd tegen homofobie en transfobie Frank Eeckhout

14 mei 2020

17u19 6 Zottegem Vandaag hijst Zottegem de regenboogvlag aan de gevel van de Sanitary. Met die symbolische actie wil het stadsbestuur aandacht vragen voor de sociale onwenselijkheid van haat tegenover homosexuelen en transgenders. Oppositiepartij sp.a verlangt van het stadsbestuur meer inspanningen dan alleen maar het hangen van een vlag.

Jaarlijks roepen çavaria en de vijf Vlaamse regenbooghuizen de steden en gemeenten op om de regenboogvlag te hijsen. Ook Zottegem neemt opnieuw deel aan de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei. Een duidelijk statement tegen discriminatie. “Zottegem is een inclusieve stad waar iedereen vrij zichzelf kan zijn, in alle aspecten van zijn leven. En dus ook op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Die diversiteit is net een verrijking voor onze gemeenschap. Ook in deze tijden van corona moeten we blijven oproepen tegen discriminatie en haat”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Oppositiepartij sp.a verwacht van het stadsbestuur echter meer inspanningen dan enkel een vlag te laten wapperen. “Vorig jaar kaartte sp.a al aan dat onze stad extra acties kon ondernemen om een duidelijker statement te maken inzake seksuele- en genderdiversiteit. Toen was het stadsbestuur nog niet bereid om een groter engagement aan te gaan. En het afgelopen jaar zijn er ook geen bijkomende acties ondernomen. Met een beetje creativiteit kom je nochtans al ver. Zo kan een Zottegemse Regenboogverklaring opgesteld worden en kan er meer diversiteit gebruikt worden. Dit jaar is het trouwens 30 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Daarom roep ik onze inwoners op om samen met ons en het stadsbestuur een regenboogvlag uit te hangen", zegt gemeenteraadslid Yana Giovanis.