Zottegem koopt mobiele fietsenstallingen aan: “Inwoners aansporen om meer de fiets te gebruiken” Frank Eeckhout

11 mei 2020

15u51 0 Zottegem Met de aankoop van mobiele fietsenstallingen wil het stadsbestuur van Zottegem de inwoners aansporen en stimuleren om meer de fiets te gebruiken, ook voor verplaatsingen naar evenementen. “De afwezigheid van voldoende fietsenstalling in de directe nabijheid van een evenement vormt vaak een drempel”, stelt schepen van mobiliteit Evert De Smet (NV-A).

De Bike Parker is een mobiele fietsenstalling in de vorm van een nadar. Hij kan eenvoudig en snel opgesteld worden en is direct inzetbaar. Fietsen kunnen zowel voor- als achterwaarts inrijden. Zo vinden ook fietsen met tassen en stuurmandjes een plaatsje. De nadars zijn bovendien afgewerkt zonder gevaarlijke uitsteeksels.

Stootbuffers

“Per Bike Parker kunnen 6 fietsen gestald worden. Door onze aankoop van 50 Bike Parkers komt dat neer op zo’n 300 fietsen en dus 300 duurzame verplaatsingen die gemaakt kunnen worden. Dankzij de blauwe stootbuffers worden de fietsen niet beschadigd”, vertelt schepen van leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Ook schepen van middenstand en feestelijkheden Evelien De Both (N-VA) is tevreden met de aankoop. “We kijken er naar uit om na deze moeilijke periode terug samen te komen met de Zottegemnaar. Zodra het coronavirus onder controle is, starten we met de inzet van deze Bike Parkers op stedelijke evenementen zoals autovrije zondag en de vrijetijdsmarkt. Ondertussen bekijken we ook of we de Bike Parkers kunnen uitlenen aan organisaties zodat ze optimaal inzetbaar zijn op festivals of georganiseerde fietstochten.”