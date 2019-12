Zottegem klaar voor vier weken kerstmarkt in Egmonts Winterdorp Frank Eeckhout

05 december 2019

16u20 2 Zottegem Vrijdagavond gaat de feestverlichting aan in de centrumstraten van Zottegem. De start van een gezellige eindejaarsperiode waarin de kleinsten op zoek kunnen naar het huis van de kerstman, maar de iets ouderen vooral uitkijken naar het kerstshoppen en het vernieuwde concept van de Zottegemse kerstmarkt. “Onder een volledig overdekt marktplein, zal het gezelligheid troef zijn”, beloven schepenen Evelien De Both en Brecht Cassiman.

De Zottegemse kerstmarkt kreeg de voorbije dagen wat kritiek te verwerken over de naamgeving. “Egmonts Winterdorp is simpelweg de voortzetting van de permanente kerstmarkt van de voorbije jaren, binnen de oude formule van de kerstmarktzondagen”, licht schepen van Citymarketing Brecht Cassiman toe. “Het is allerminst onze bedoeling te vervreemden van onze kersttradities: ik kan daarbij nu al zeggen dat we voor de editie volgend jaar het begrip ‘kerstmarkt’ of ‘kerstdorp’ prominent zullen opnemen in het concept en de publiciteit. En dat we Egmont geen zotskap meer zullen aantrekken”, knipoogt Cassiman.

Prachtig kerstdorp

Dit weekend openen de permanente standhouders de luiken van hun chalet, de week nadien krijgen zij het gezelschap van acht verenigingen, die telkens een weekenduitbating voor hun rekening nemen. “Het is een intense voorbereidingsperiode geweest, maar samen met alle uitbaters kijken we enorm uit naar de openingsavond van de kerstmarkt. Dubbel zo groot en dubbel zo veel chalets als vorig jaar, zal de overdekte Zottegemse markt het hart worden van de kerstbeleving in ons stadscentrum", gaat Cassiman verder. De stad Zottegem kocht de chalets aan en rekent op een terugverdieneffect van twee jaar. “Een pluim voor onze schrijnwerkers en onze technische dienst, die op korte tijd een prachtig kerstdorp opgebouwd hebben, samen met het kerstmarktcomité”, benadrukt de schepen.

Huis van de kerstman

Ook Evelien De Both, schepen van Lokale Economie en Middenstand, is enthousiast. “De stad zorgt voor de sfeervolle setting, maar we halen graag de loftrompet boven voor het kerstmarktcomité, dat een veelbelovend programma heeft samengesteld. Van een retroavond, over een ladiesnight en shoppingdorp naar het verrassende ‘Kamping Kerscht’ en ‘Egmonts survivalnight’. Het wordt voor elk wat wils in Egmonts Winterdorp. Het volledige programma is terug te vinden op de Facebookpagina van Egmonts Winterdorp. Het hele centrum baadt intussen in de kerstsfeer, mede dankzij de tientallen versierde kerstbomen in de centrumstraten. Een gewaardeerde actie van VZW Zottegem Winkelcentrum,” weet Evelien De Both. “De kinderen kunnen alvast uitkijken naar een bezoekje aan het huis van de kerstman, die op zaterdagnamiddagen 14 en 21 december zijn opwachting maakt in het oud stadhuis, met de steun van het Zottegems feestcomité.”

De kerstmarkt is vier weken open van donderdag tot zondag. Ook op Oudejaarsavond is de kerstmarkt open.