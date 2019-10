Zottegem is eerste Rode Neuzen-stad van Vlaanderen: posters, vlaggen en ludieke actie in het centrum Frank Eeckhout

25 oktober 2019

13u07 4 Zottegem Zottegem mag zich de eerste Rode Neuzen-stad van Vlaanderen noemen. “We roepen alle scholen op om acties te organiseren voor Rode Neuzen Dag. Daarnaast willen we samen met alle inwoners zoveel mogelijk geld inzamelen om jongeren mentaal, sociaal en fysiek weerbaarder te maken", zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V).

In het voorjaar werd ‘Rode Neuzen School’ gelanceerd in de hoop om dit jaar zoveel mogelijk Vlaamse scholen te betrekken bij ‘Rode Neuzen Dag’, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. De acties die de scholen doen voor Rode Neuzen Dag worden in de aanloop naar de slotshow uitgebreid in beeld gebracht. De vierde editie van Rode Neuzen Dag zet in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. De actie sluit af met een grote show op 29 november.

In de aanloop naar die slotshow kunnen steden en gemeenten het officiële label van Rode Neuzen- stad/gemeente krijgen. Daarvoor moet aan minstens drie voorwaarden voldaan worden. Zottegem is de eerste stad die deze intentieverklaring heeft ondertekend.

Het stadsbestuur steunt de acties op de scholen. Dat kan gaan van politiebegeleiding en het gratis aanbieden van locaties tot het aanvaarden van uitdagingen Jeugd- en onderwijsschepen Lieselotte De Roover

“De eerste voorwaarde is dat alle scholen zich engageren om Rode Neuzen-school te worden en minstens één actie te organiseren. Daarom gaan we alle scholen nog eens aanschrijven”, vertelt schepen Lieselotte De Roover. “Ook de scholen die zich al aangemeld hebben. Die acties krijgen dan steun van het stadsbestuur. Dat kan gaan van politiebegeleiding en het gratis aanbieden van locaties tot het aanvaarden van uitdagingen door de verschillende scholen. Verder is het ook belangrijk dat Zottegem als Rode Neuzen-stad zichtbaar wordt in het straatbeeld. Daarom gaan we posters en vlaggenlijnen uitdelen, de officiële Rode Neuzen-goodies verkopen en banners ophangen langs de invalswegen. We plannen nog een ludieke actie in ons centrum gericht naar de leerlingen van het middelbaar.”

Wilgenhut

Vrije basisscholen De Vlinder en De Linde uit Velzeke toonden vrijdag al hun betrokkenheid bij de actie. “Vandaag organiseren wij een gesponsorde wandeling door ons dorp. Ouders, grootouders en vrienden van onze leerlingen konden hiervoor hun duit in het zakje doen. Dat bracht maar liefst 1.609,40 euro op. Dat geld investeren we in onze nieuwe speelplaats. Daar komt een wilgenhut waar de kinderen even tot rust kunnen komen, weg van alle drukte. Want ook bij jonge kinderen is die mentale rust heel belangrijk willen ze later niet in de problemen komen", benadrukt directeur Wim Van Ommeslaeghe.

Om de school te bedanken voor haar engagement stuurde Qmusic een reporter naar Velzeke om interviews af te nemen.