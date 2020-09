Zottegem in vooralarm door toenemend aantal besmettingen: “Extra waakzaamheid geboden” Frank Eeckhout

26 september 2020

14u46 0 Zottegem In Zottegem raakten de voorbije zeven dag 16 inwoners besmet met COVID-19. Daardoor zit de de stad nu in de fase van vooralarm. “Dat betekent dat we extra moeten opletten", waarschuwt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

De besmettingen in een gemeente worden gemonitord aan de hand van drie indicatoren met een drempelwaarde. Als twee van de drie drempelwaardes overschreden worden, komt die gemeente in een alert fase 2. “Met 16 geregistreerde besmettingen de voorbije zeven dagen en een icidentie van 60 op 100.000 is dat het geval in Zottegem. amen met de veiligheidscel en de huisartsenwachtpost blijven we zeer alert en volgen we de nieuwe besmettingen op de voet. Op dit moment zijn geen verdere maatregelen nodig. Dat is ons bevestigd door Agentschap Zorg en Gezondheid maar waakzaamheid is geboden. Ik wil bij deze nogmaals de oproep doen om de basisregels goed op te volgen: handen wassen, anderhalve meter afstand houden en mondmasker dragen waar afstand houden niet lukt, thuis blijven wanneer ziek, voorzichtig zijn met ouderen en kwetsbaren. We gaan er alles aan doen om het gewone leven zo goed en veilig mogelijk te laten plaatsvinden, maar daarvoor reken ik echt op jullie en jullie gezond verstand. Samen geraken we er wel", laat burgemeester Jenne De Potter weten.