Zottegem hijst zaterdag vredesvlag en roept alle inwoners op hetzelfde te doen met een geprinte versie Frank Eeckhout

19 september 2019

13u58 2 Zottegem Op zaterdag 21 september is het de Internationale Dag van de Vrede. Net zoals vele andere Belgische steden en gemeenten hijst ook Zottegem de vredesvlag als symbool van onze vredeswens. Die staat dit jaar in het teken van de strijd tegen kernwapens.

Anno 2019 spelen kernwapens jammer genoeg opnieuw een grote rol in de internationale politiek. Bestaande afspraken worden opgezegd en een nieuwe nucleaire wapenwedloop lijkt ingezet. “Deze wapens hebben een immense vernietigingskracht en maken geen onderscheid tussen militaire en civiele doelwitten. Op 21 september sturen we daarom met tal van Belgische burgemeesters een gezamenlijke open brief aan de nieuwe Belgische regering met de oproep om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen”, laat burgemeester Jenne De Potter (CD&V) weten.

Het VN-verdrag treedt in werking zodra 50 landen het ratificeren. Het verbiedt kernwapens ondubbelzinnig voor alle landen, zowel het bezit, als de productie en de stockering. “De steun van de Belgische bevolking is er alvast. Uit een recente internationale enquete blijkt dat een grote meerderheid van de Belgen het VN-kernwapenverbod steunt”, zegt burgemeester De Potter, “Ook de inwoners van Zottegem kunnen mee de vredesboodschap verspreiden door op 21 september een vredesvlag op te hangen.”

Wie geen vredesvlag heeft, kan er op www.dagvandevrede.be eentje afprinten om aan het raam te hangen.