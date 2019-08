Zottegem hijst Mayors for Peace-vlag voor nucleaire ontwapening Frank Eeckhout

02 augustus 2019

15u01 0 Zottegem Van 6 tot 9 augustus zal aan het Zottegemse stadhuis de Mayors for Peace-vlag wapperen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de kernaanvallen op Hiroshima en Nagasaki.

Burgemeester Jenne De Potter zal op dinsdag 6 augustus om 8.15 uur de vlag hijsen en op vrijdag 9 augustus om 11.02 uur de vlag strijken. “Dat zijn de exacte momenten waarop in 1945 Hiroshima getroffen werd door de atoombom Little Boy en Nagasaki door Fat Man. Deze kernwapens maakten samen meer dan 210.000 slachtoffers”, legt burgemeester De Potter uit. “Met dit symbolische gebaar willen we als stad concreet vormgeven aan ons engagement binnen het netwerk Mayors for Peace.”

Nucleaire ontwapening

Zottegem sluit zich zo aan bij het initiatief van de stad Ieper, die sinds vorig jaar optreedt als ‘lead city’ voor België in het netwerk Mayors for Peace. Dat internationale netwerk van steden en gemeenten, waar ook Zottegem lid van is, werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki om wereldwijd te pleiten voor nucleaire ontwapening. Vandaag telt de wereld nog altijd zo’n 15.000 kernwapens die gemiddeld 30 keer de kracht hebben van de bommen die 74 jaar geleden zijn ingezet. Samen met de Japanse burgemeesters Matsui en Taue en de andere leden van het netwerk roept ook Zottegem de internationale gemeenschap mee op om dringend werk te maken van wereldwijde nucleaire ontwapening.