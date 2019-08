Zottegem heeft nu ook eigen Fietsersbond Frank Eeckhout

29 augustus 2019

09u03 0 Zottegem In navolging van andere steden en gemeenten uit de Vlaamse Ardennen heeft ook Zottegem een eigen Fietsersbond opgericht.

“Onze missie? Een veilige, leuke en moderne fietsinfrastructuur in en rond Zottegem met fietsenstallingen, fietspaden en veilige routes. We willen fietsen in Zottegem aantrekkelijk en toegankelijk maken voor iedereen. We ondernemen daarom actie om het beleid te ondersteunen. We sluiten een overeenkomst af met de stad Zottegem zodat met fietsen vanzelfsprekend rekening gehouden wordt bij planning, beleid en infrastructuur. We willen ook een rol spelen in de verkeersraad. Met de start van het nieuwe schooljaar voorzien we een ludieke actie op de markt van Zottegem. Op de autoloze van zondag 22 september zijn we met een originele stand aanwezig in het centrum aan het begin van de Hoogstraat. Je kan om 14.45 uur met ons mee fietsen richting Boembekemolen met een gratis drankje als beloning", laat het bestuur weten.