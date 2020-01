Zottegem: “Duurder voor inwoners en verenigingen maar goedkoper voor wie veel bouwgrond bezit” Frank Eeckhout

07 januari 2020

11u54 3 Zottegem Zottegem wordt duurder voor inwoners en verenigingen, maar goedkoper voor wie veel bouwgrond bezit. “Naast het verhogen van de zwemtarieven schieten nu ook de huurprijzen voor de ontmoetingscentra en sportzalen de hoogte in. Een stijging van minimum 15% die vooral de inwoners en de verenigingen treft. Tegelijkertijd schaft dit stadsbestuur een belasting af voor wie veel bouwgrond bezit", stelt Louie Van Rijsselberge (sp.a) vast.

Alles wordt duurder in Zottegem. Dat leert gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge uit de meerjarenplanning die eind vorige maand werd goedgekeurd door meerderheidspartijen CD&V en N-VA. “Een zwemabonnement ging al van 100 naar 250 euro. Nu worden ook de huurprijzen van sport- en ontmoetingscentra met één klap 15% duurder. Wie bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum wil huren, telt daar vanaf nu 115 euro voor neer. Deze prijsverhoging treft alle Zottegemse inwoners en verenigingen die iets willen organiseren. Een heel spijtige zaak", meent Van Rijsselberge.

“In tegenstelling tot de Zottegemse gezinnen en verenigingen krijgen mensen die veel bouwgrond bezitten in Zottegem wel een geschenk. “De belasting op onbebouwde percelen wordt immers afgeschaft. Wie veel bouwgrond bezit in Zottegem en hiermee speculeert, zal in de toekomst dus geen heffing meer moeten betalen. Op deze manier geeft dit stadsbestuur speculanten een financieel cadeau tot maar liefst 60.000 euro per jaar. Daarvoor moeten de inwoners en verenigingen van Zottegem opdraaien met een verhoging van stedelijke huurprijzen", besluit het gemeenteraadslid.

De belasting op onbebouwde percelen druist in tegen de betonstop. Het is niet langer verantwoord burgers aan te moedigen om een braakliggend stuk grond te bebouwen Schepen van financiën Leen Goossens (CD&V)

Volgens schepen van financiën Leen Goossens (CD&V) gaat het om een indexering van de huurprijzen. “Als stadsbestuur kiezen we er voor om voor deze huurtarieven geen jaarlijkse indexatie toe te passen, maar in het begin van de beleidsperiode een eenmalige indexaanpassing te doen. De vorige aanpassing dateert van 2014. Sp.a zat toen mee in het bestuur. De tarieven gingen toen ook met 15% de hoogte in. Onze tarieven blijven heel laag. Zo kunnen verenigingen al een zaal huren vanaf 5,5 euro", reageert Goossens.

De afschaffing van de belasting op onbebouwde percelen kadert in de beslissing van de Vlaamse regering om Zottegem financiële middelen te geven om de open ruimte te bewaren. “De belasting druist ook in tegen de betonstop die Vlaanderen wenst door te voeren. In deze context is het niet langer verantwoord burgers aan te moedigen om een braakliggend stuk grond te bebouwen, wat de oorspronkelijke insteek van reglement was", besluit de schepen.