Zottegem doet mee met nationale test van Be-Alert Frank Eeckhout

29 september 2020

11u15 1 Zottegem Zottegem neemt op donderdag 1 oktober deel aan de nationale test van Be-Alert. “Een grote brand, een gaslek, een treinongeval of hevige wateroverlast. Mocht een noodsituatie zich voordoen, willen we onze inwoners zo snel mogelijk kunnen verwittigen", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

BE-Alert is een elektronisch alarmeringssysteem waarmee we inwoners kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een bericht verstuurd worden naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen zoals bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten bij een brand. Op 1 oktober houden verschillende steden en gemeenten in België een BE-Alert test. En ook Zottegem doet mee. Alle inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag een testbericht ontvangen via sms. ““Door BE-Alert te testen, kunnen we onze noodprocedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Ben je nog niet ingeschreven? Doe dat dan vandaag nog. Want zo kunnen we je direct en correct informeren in geval van een noodsituatie,” roept burgemeester Jenne De Potter op.

Registreren kan op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in en zorg ervoor dat je jouw profiel goed onderhoudt. Je kan jouw persoonlijke gegevens op elk moment aanvullen, wijzigen of zelfs verwijderen. Bovendien kan je tot vijf adressen registreren. Voeg dus, naast je thuisadres, zeker ook je werkplaats en enkele andere belangrijke adressen toe zoals bijvoorbeeld het adres van jouw kinderen of ouders.