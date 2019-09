Zottegem doet mee met nationale actie Be-Alert Frank Eeckhout

26 september 2019

11u06 1 Zottegem Verschillende gemeenten houden op donderdag 3 oktober een Be-Alert test. Ook Zottegem doet mee. Inwoners die reeds ingeschreven zijn op Be-Alert ontvangen die dag via sms een testbericht.

Een grote brand, een gaslek, een treinongeval of hevige wateroverlast. Geen enkele stad of gemeente is vrijgesteld van risico’s. “Het is dus mogelijk dat je thuis, op het werk of onderweg betrokken raakt bij een noodsituatie. In dat geval willen we je zo vlug mogelijk kunnen informeren en de nodige instructies geven. Daarom beschikt onze stad over BE-Alert. BE-Alert is een elektronisch alarmeringssysteem waarmee we snel alle betrokken inwoners kunnen waarschuwen bij een noodsituatie en de nodige aanbevelingen doen, zoals ramen en deuren sluiten bij hevige rookontwikkeling, schuilen bij een zware storm", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Je krijgt officiële, correcte informatie, direct van de bron. En je kiest zelf hoe je die ontvangt: via sms, e-mail en/of telefoon. “Alle Zottegemnaren die ingeschreven zijn op BE-Alert ontvangen op 3 oktober een testbericht via sms. Ben je nog niet ingeschreven, doe dat dan nog vandaag. Want snel op de hoogte zijn en juist reageren bij een noodsituatie is van levensbelang", besluit De Potter. Inschrijven op BE-Alert is gratis en kan eenvoudig via www.be-alert.be.