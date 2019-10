Zottegem doet gooi naar optreden van Jonas Van Geel en Koen Wauters met volle container recupel Frank Eeckhout

18 oktober 2019

17u50 2 Zottegem Met een volle container recupel doet Zottegem een gooi naar een containerparkoptreden van Jonas Van Geel en Koen Wauters. “In ons containerpark kan klein elektro nog tot zaterdag ingeleverd worden", moedigt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) de inwoners nog wat aan.

Zottegem neemt deze week deel aan de gemeentestrijd die Recupel afgelopen zondag via het VTM-programma Make Belgium Great Again lanceerde. In dat programma werd opgeroepen om zoveel mogelijk klein elektro in te zamelen. Daarvoor plaatste de stad een grote container aan administratief centrum Sanitary. Vrijdag zat de container bomvol. “Bedankt inwoners om massaal afgedankte elektrospullen in de container te dumpen. Maar hier houdt het niet op. Nog tot zaterdag kan je met oude op kapotte elektro in ons containerpark terecht. En dan duimen om het optreden binnen te halen", zegt De Potter hoopvol.