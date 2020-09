Zottegem bindt de strijd aan tegen sigarettenpeuken Frank Eeckhout

02 september 2020

18u39 6 Zottegem De stad Zottegem bindt de strijd aan tegen sigarettenpeuken. “Vanuit de middenstandsraad kwam de vraag om een sensibiliseringscampagne op poten te zetten. De diensten middenstand en leefmilieu zetten hier hun schouders onder, en tijdens het braderieweekend op 5 en 6 september lanceert stad Zottegem de peukencampagne ‘Jij bent toch geen viespeuk’”, zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).

De velen honderden sigarettenpeuken op de grond in het centrum en aan horecazaken zijn geen fraai beeld. “Het is een bijzonder grote ergernis, niet alleen van mezelf, maar ook van de vele bezoekers aan ons centrum en al zeker van de handelaars en uitbaters van horecazaken. Het is op advies van de handelaars die in de middenstandsraad zetelen dat ik besloot om samen met mijn collega, schepen van Leefmilieu Leen Goossens, een sensibiliseringscampagne te lanceren”, zegt schepen Evelien De Both.

GAS-boete

Om de vervuiling met sigarettenpeuken aan banden te leggen, gaat de stad tien peukenzuilen plaatsen in het centrum. “Want één peuk op de grond is er één teveel. Het opruimen ervan is een tijdrovend werk en kost de stad handenvol geld. Met tien peukenzuilen in het centrum hebben rokers geen excuus meer om de viespeuk uit te hangen. Diegene die zich toch nog bezondigen, kunnen een GAS-boete krijgen die kan oplopen tot 350 euro. Er zal ook daadwerkelijk controle uitgeoefend worden door de lokale politie”, waarschuwt schepen Leen Goossens (CD&V).

Peukenzakjes

De campagne wordt afgetrapt tijdens de plaatselijke braderie. op zaterdag 5 en zondag 6 september. “We starten met een affichecampagne en gaan 3.000 peukenzakjes verdelen onder alle horecazaken. Ik wil hiervoor ook uitdrukkelijk het bestuur van Zottegem Winkelcentrum bedanken die voor een derde tussenkwam in de kosten voor de aankoop van de peukenzakjes”, besluiten beide schepenen.