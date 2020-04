Zottegem belt 870 alleenstaande 80+’ers op Lieke D'hondt

08 april 2020

10u38 0 Zottegem Een twintigtal medewerkers van de stad Zottegem beginnen aan een belronde om alle alleenstaande 80+’ers die nog thuis wonen te spreken. In totaal zullen ze 870 inwoners een luisterend oor bieden en nagaan of ze hulp nodig hebben.

Omdat de online initiatieven om elkaar tijdens de coronacrisis te helpen vaak de oudere bevolkingsgroepen niet bereiken, is beslist om de 80+’ers op te bellen. Wie niet opneemt, zal een brief in de bus krijgen. De opgebelde inwoners kunnen op die manier aan de stad laten weten of ze hulp nodig hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maaltijden te maken of medicatie op te halen. Het is ook het ideale moment om het sociaal isolement wat te doorbreken en een praatje te slaan.

De ouderen die hulp nodig hebben, zullen gekoppeld worden aan vrijwilligers die zich op het platform ‘Zottegem helpt’ hebben aangemeld. Wie niet ouder is dan tachtig, maar wel tot een risicogroep behoort en hulp nodig heeft, kan tijdens de kantooruren bellen naar het nummer 09/364.56.95 of mailen naar zottegemhelpt@zottegem.be.