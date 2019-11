Zorgclown Floret Raket op bezoek in woonzorgcentrum De Bron Frank Eeckhout

07 november 2019

17u26 0 Zottegem Zorgclown Floret Raket verraste de bewoners van woonzorgcentrum De Bron in Zottegem met een bezoekje.

Floret Raket is het alter ego van Rosemarijn Dumont, een jongedame die haar job als data analytics consultant achter zich liet om voor een vzw aan de slag te gaan en de opleiding tot zorgclown te volgen. “Door oprecht contact te maken, te luisteren, te lachen, aan te voelen en te begrijpen, transformeert een zorgclown de energie in het woonzorgcentrum. Floret Raket werkt vanuit het contact van mens tot mens. Door te luisteren en haar spel aan te passen aan het niveau van haar publiek, lukt het Floret Raket om in contact te komen met bewoners die anders vaker moeilijker aansluiting vinden tot de groep. Vaak laat de bewoner een heel andere kant van zichzelf zien aan de clown. Een kant waar zorgverleners ook kunnen op inspelen bij de dagelijkse verzorging", vertelt Giel Meirhaeghe.

De Bron kiest er voor om de zorgclown een kans te geven binnen haar therapeutische werking, naast de ergotherapeut, animator en kinesist. De Bron vindt dat elke bewoner naast goede zorg ook recht heeft op zinvolle dagbesteding. De zorgclown vormt hierbij een mooie aanvulling op het bestaande activiteitenaanbod.

