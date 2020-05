Zonen en dochter rouwen om vader (61) die het leven laat in ongeval: “Het ging net beter met hem waardoor hij opnieuw ritjes met de motor kon doen”

Zottegem

Bij een zwaar ongeval tussen een personenwagen en een motor op de Hundelgemsebaan in Zwalm is zaterdagochtend een de 61-jarige Martin De Cuyper uit de Zottegemse deelgemeente Velzeke om het leven gekomen. De bestuurster van de wagen raakte levensgevaarlijk gewond. “Papa was gekend en geliefd in heel Velzeke. Wij gaan hem heel hard missen", treuren zijn twee zonen en dochter.