Zomersolden starten met extra koopzondag Frank Eeckhout

31 juli 2020

09u31 2 Zottegem In Zottegem starten de zomersolden met een extra koopzondag. “Omwille van de coronacrisis konden verschillende koopzondagen niet doorgaan. Om die reden besliste het stadsbestuur om de Zottegemse middenstand een extra koopzondag toe te staan op 2 augustus", zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).

Alle handelaars zijn wettelijk verplicht een wekelijkse rustdag nemen. Bij de meeste handelaars is dit logischerwijs op een zondag. Vijftien keer per jaar mag hiervan afgeweken worden, en in november 2019 keurde het stadsbestuur daartoe de vijftien data goed voor 2020. “We nodigen alle Zottegemse middenstanders uit om hun deuren open te zetten op zondag 2 augustus voor een extra koopzondag daags na de start van de zomersolden. Gezien de huidige trend in de verspreiding van het coronavirus roepen we wel iedereen op om verstandig en veilig te winkelen. We vragen met aandrang om de opgelegde maatregelen te volgen,” zegt schepen Evelien De Both.

Zo is het verplicht om een mondmasker te dragen in de winkelstraten in het centrum én in de winkels. Winkelen doe je alleen en maximum een half uur per winkel. Wandel in één richting volgens de pijlen en houd 1,5 meter afstand van elkaar. “We beseffen dat winkelen in deze tijden niet helemaal hetzelfde is als voorheen. Je mag erop vertrouwen dat alle winkels steeds de nodige voorzorgen nemen om veilig te kunnen winkelen. Deze extra koopzondag is een steuntje in de rug voor hen. Dus geniet voorzichtig, tik enkele solden op de kop en blijf onze lokale middenstand steunen. Want ook anders kan shoppen nog altijd leuk zijn,” besluit De Both.