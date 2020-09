Zo ziet een N-VA eetfestijn eruit in coronatijd: afhaal of levering, én meet and greet met minister Matthias Diependaele en fractieleider Peter De Roover Frank Eeckhout

10 september 2020

09u14 1 Zottegem N-VA Zottegem maakt van de nood een deugd en pakt op zijn jaarlijks eetfestijn uit met een nieuw tweeledig concept op zaterdag 10 en zondag 11 oktober: een formule van afhaal en levering, eventueel gecombineerd met een ‘groet & ontmoet’ met Vlaams minister Matthias Diependaele, fractieleider in het federale parlement Peter De Roover en de Zottegemse N-VA-schepenen.

“Het is te riskant om in deze coronacrisis te mikken op een klassiek eetfestijn. Je weet immers nooit hoe de coronacijfers in het najaar zullen evolueren”, zegt Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. “Daarom kiezen we dit jaar voor een concept van afhaal en levering, wat ook in de horeca een succes gebleken is. Zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober bezorgen onze N-VA-bestuursleden je aan huis een verzorgde maaltijd en bijhorende drank. We beperken ons wel tot Groot-Zottegem. Op zondag kan je de maaltijd en drank ook zelf komen ophalen in Feestzaal Bevegemse Vijvers. Wie wat meer tijd heeft, kan daar rustig een aperitiefje nemen of deelnemen aan een halfuurtje ‘groet & ontmoet’ met onze lokale N-VA-schepenen (Evelien De Both, Brecht Cassiman en Evert De Smet, red.), met Peter De Roover of met mezelf. Voor de ‘groet & ontmoet’ maken we per halfuur bubbels van maximum tien personen en voorzien we de nodige afstand tussen de zeteltjes. Peter en ik zullen met plezier een woordje uitleg geven over de federale en Vlaamse politieke situatie van dat moment”, knipoogt Diependaele.

Zottegemse gezelligheid

Diependaele hoopt toch dat heel wat N-VA-vrienden uit Zottegem en omstreken de stap naar de Bevegemse Vijvers zullen zetten. “Door de annulering van de evenementen hebben veel mensen deze zomer de typisch Zottegemse gezelligheid moeten missen. Iedereen snakt meer dan ooit naar een ontspannend momentje buitenshuis.”

Meer informatie over het aanbod en hoe te bestellen vind je op deze website. Bestel bij voorkeur via het online formulier op de website. Je kunt ook bestellen via het formulier in het huis-aan-huisblad van N-VA, dat half september in alle Zottegemse bussen valt. Bovendien kun je ook via de N-VA-bestuursleden van Zottegem een bestelformulier krijgen.