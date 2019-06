Zo zal heraangelegde N42 er uitzien AFWACHTEN OF ACTIECOMITÉS STRIJDBIJL ZULLEN BEGRAVEN Frank Eeckhout

21 juni 2019

12u27 0 Zottegem Op een infomarkt in de Wattenfabriek hebben omwonenden voor het eerst beelden te zien gekregen van de nieuwe N42 tussen het rondpunt aan de Langestraat in Godveerdegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize. "De werken zijn al gegund. De aannemer wacht nu enkel nog op de omgevingsvergunning", zegt Sylvie Syryn van AWV.

Gerechtelijke procedures zorgen er al 40 jaar voor dat het verkeer tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize nog steeds over een bochtig deel van de gewestweg N42 wordt gestuurd. De data waarop de werken op de N42 gingen beginnen, zijn al lang niet meer te tellen op de vingers van twee handen. Nochtans achten de burgemeesters van gemeenten en steden langs de drukke gewestweg en De Kamer van Koophandel (Voka) Oost-Vlaanderen de rechttrekking van deze weg broodnodig. In 2016 bevestigde ook een vrederechter de hoogdringendheid van de herinrichting van deze weg, maar drie jaar na de uitspraak is er nog steeds geen spade in de grond gestoken. Eind 2017 maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 18 miljoen euro vrij zodat de werken ten laatste in 2018 van start konden gaan. Maar opnieuw staken actiecomités en belangengroepen stokken in de wielen.

Nieuw tracé

"Tussen de rotonde en witte brug (locatie huidige flitspaal) leggen we de N42 opnieuw aan op het bestaande tracé. De N42 zal één rijstrook in elke richting tellen met twee ventwegen. Deze ventwegen zullen dienen als lokale ontsluitingswegen voor de bedrijven en woningen langs de N42. De zuidelijke ventweg sluit ter hoogte van de witte brug aan op de huidige gewestweg die na de aanleg van de nieuwe rondweg een lokale weg wordt", legt Sylvie Syryn uit. Tussen de witte brug en Ascoop wordt de weg aangelegd op een nieuw tracé. "Deze nieuwe N42 zal één rijstrook tellen in elke richting. Om de doorstroming op deze weg zo veel mogelijk te bevorderen, zal men de N42 enkel aan de Schipstraat kunnen op- en afrijden. De nieuwe N42 zal onder de Schipstraat door lopen. De brug in de Schipstraat is hiervoor al gebouwd."

Zwakke weggebruiker

Langs de oostzijde van de nieuwe N42 komt tussen Vossenhoek en de Gentweg (N42b) een ventweg voor fietsers, voetgangers en tractoren. Langs de westzijde komt een korte ventweg, ook voor fietsers, voetgangers en tractoren, die de beide takken van de Vossenhoek verbindt. "Fietsers en voetgangers kunnen onmiddellijk na de werken gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad en de N42b, die na de werken een rustige, lokale, doodlopende weg zal zijn. Daarnaast hebben we gekeken waar er nog ontbrekende schakels zijn voor de zwakke weggebruiker. Daar plannen we een volledig nieuw fiets- en voetpadennetwerk zodat de dorpskernen van Steenhuize-Wuinhuize en Sint-Lievens-Esse via zeer korte fietsvriendelijke routes met elkaar verbonden blijven. En er worden tunnels en oversteekplaatsen voorzien voor amfibieën en zoogdieren", zegt Syryn.

Strijdbijl begraven?

Het blijft echter afwachten of de actiecomités en belangengroepen de strijdbijl nu gaan begraven. "Een klacht bij de Raad van Vergunningsbetwistingen werkt niet meer opschortend waardoor de werken kunnen starten. Enkel een klacht bij de rechtbank kan de werken nog vertragen. Maar binnen een termijn van enkele maanden wordt wel een uitspraak gedaan. Het is daarom dat ons dossier waterdicht moet zijn. Want als een rechter de omgevingsvergunning vernietigt, mogen we van voor af aan herbeginnen", besluit Syryn.